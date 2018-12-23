محمد يوسف: مواجهة «جيما» درس للاعبي الأهلي

23 ديسمبر 2018 - 05:36 م

أكد محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن الفريق واجه أجواء صعبة في إثيوبيا، والتي في مقدمتها نقص الأكسجين لكن الفريق الأحمر نجح في تحقيق الهدف بالتأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عقب نهاية اللقاء :"الأجواء كانت صعبة للغاية، وفارق الأكسجين ظهر جدا على اللاعبين، بدون النظر إلى سوء أرضية الملعب".

وتابع :"رغم ذلك أتيحت لنا في الشوط الثاني أكثر من 4 فرص محققة لكن في النهاية الحمد لله تأهلنا لدور المجموعات".

وأضاف "ما حدث في مباراة اليوم درس للاعبين بضرورة استغلال الفرص في المباريات التي تلعب على أرضنا".

وواصل "أعذر لاعبي الأهلي بسبب نقص الأكسجين، لكني أؤكد بأنه لم تم استثمار الفرص التي أتيحت لنا لأنهينا المباراة تمامًا".

وأوضح "علي معلول أحمد فتحي تم اصطحابهما لأن الفريق لا يملك أي خيارات أخرى، لكن الحمد لله لم يحدث أي إصابات في أي مكان".

وأتم"عودة المصابين ستصنع الفارق مع الفريق، والحمد لله اللاعبون أدوا ونجحنا في التأهل لدور المجموعات بقائمة تضم 23 لاعبًا منهم 8 مصابين".