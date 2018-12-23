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"القضاء الإداري" ترفض وقف برنامج أحمد موسى

قضايا وحوادث

أحمد موسى
أحمد موسى

محمد فضل- متابعات

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وقف

أحمد موسى

القضاء الادارى

برنامج

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة برفض دعوى وقف برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ومنعه من ظهوره في أي قناة أخرى وتقديم أي برنامج آخر على ذات القناة تحت أي مسمى أو أي قناة.

وجاء في الحيثيات، أن الإعلامي أحمد موسى لم يخالف ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي، كما ادّعى أحد المحامين في دعوته، وأنه التزم الحيادية والمهنية في برنامجه، وأنه غير مسئول عمّا يحدث من بعض ضيوفه.

وأضافت الحيثيات، أنه لا يوجد أي سند في الدعوى المقامة لما يشير إلى انتهاك الدستور والقانون، كما يزعم مقيم الدعوى، كما أن القانون يكفل الحرية التامة في التعبير عن الرأى لأى مواطن، طالما أنها تلتزم بحدود المعايير الإعلامية، والتي راعاها الإعلامي أحمد موسى في محتواه الذي يقدمه ببرنامجه.

وكان المستشار حسام السنهوري، وأحمد الصياد المحامي، والموكلان للدفاع عن الإعلامي أحمد موسى، قد قدّما للمحكمة كل الأسانيد القانونية التي تفند المزاعم التي أدعاها المحامى طارق العوضي، دون وجه حق تجاه الإعلامي أحمد موسى وبرنامجه، والتي اتضح من خلالها احترامه لكل الآراء وعدم حجره على رأي في برنامجه، وأن كل شخص مسئول عمّا يقول، كما قدّما ما يفيد كذب كل ما قُدّم في الدعوى، والتي أصدرت على أساسها المحكمة الحكم السابق.


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