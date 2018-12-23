» عبد الحفيظ: حققنا الهدف بالتأهل.. و"لاسارتي" يقود الأهلي أمام الداخلية

23 ديسمبر 2018 - 05:50 م

أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب تأهل فريقه لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم الخسارة بهدف نظيف أمام جيما أبا جيفار بطل أثيوبيا.

وأضاف عقب نهاية اللقاء :"مبروك التأهل نلعب على هدف أكبر وهو التأهل لدرو المجموعات".

وتابع "أهدرنا فرصا عديدة لكن في النهاية الظروف الصعبة التي تخوض فيها المباريات من حيث العدد، وظروف المباراة كانت صعبة".

وواصل "أنا سعيد جدًا جدًا بالمرحلة اللي فاتت وحققنا فيها أمور مقبولة جدًا، ومن دور المجموعات ستكون الأمور مختلفة تمامًا".

وأوضح "في ظل هذه الفرص التي أهدرنا في مصر وهنا كان من الممكن أن تخرج وهذه دروس للاعبين".

وأشار :"نتفاوض مع العديد من اللاعبين وقطعنا شوطا كبيرا في الملفات، ويوم الجمعة المقبل ستكون قرعة دور المجموعات وسيكون الفريق بشكل مختلف".

وأتم "نفكر في خطواتنا المقبلة، وترتيبنا مع مارتن لاسارتي وهناك متسعا من الوقت، كما أننا مباراة مهمة أمام الداخلية".

وأتم حديثه "لاسارتي سيتولى القيادة الفنية للفريق الأحمر في المباراة المقبلة أمام الداخلية".