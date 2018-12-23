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شاهد.. حفل زفاف كامل لدجاجة وديك

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حفل زفاف كامل لدجاجة وديك
حفل زفاف كامل لدجاجة وديك

وكالات - خالد الشرقاوي

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حفل زفاف

دجاجة

ديك

أشعلت مجموعة من الصور لحفل زفاف دجاجة وديك، في ولاية جورجيا الأمريكية، مواقع التواصل الاجتماعي .

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن حفل الزفاف الكامل تم داخل مزرعة الدجاجة والديك، وقامت بتصوير الحفل إيرين بانكستون في بمنطقة أكوورث، بولاية جورجيا .

وأظهرت الصور، الدجاجة ترتدي طرحة العروس وما يشبه ذيل الفستان بينما تأنق الديك في بدلته .

وظهرت باقي الدجاجات جالسات حول العروسين اللذين ينتظران إعلانهما زوجا وزوجة .

وأضافت الصحيفة أن المصورة الأمريكية، كانت تهدف إلى زيادة وعي الإنسانية تجاه الحيوانات .

حضر الحفل زوج المصورة وأبناؤها الثلاث، واستغرق الإعداد للحفل يوما كاملا .

وأشارت "ديلي ميل" أن إيرين في غاية السعادة بسبب التعليقات الإيجابية التي حصلت عليها بعد نشر الصور عبر فيس بوك.






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