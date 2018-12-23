«الصحفيين» تقدم بلاغًا للنائب العام ضد نقيب الصيادلة

23 ديسمبر 2018 - 05:53 م

تقدم المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، اليوم الأحد، ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق النائب العام ضد محيي الدين إبراهيم عبيد نقيب الصيادلة لاتهامه بالمساس بالذمة المالية والسب والقذف والتشهير في حق الزملاء عاطف عبد العزيز عبد السلام بدر ومحمد شكري حسين الجرنوسي وإسراء طلعت سليمان وآية أحمد سيد محمد دعبس.

وجاء في البلاغ، أن المدعو محيي عبيد نشر بيانا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اتهم فيه الزملاء بالحصول على 20 ألف جنيه لكل منهم من بعض منافسيه بل وصل الأمر إلى توجيه اتهام صريح لـ3 مواقع إخبارية بالحصول على مليون جنيه رشوة لكل منها مقابل حملات صحفية ضده.

كما تقدم المستشار القانوني للنقابة بـ4 بلاغات مستقلة مقدمة من الزملاء اتهموا فيها محيي الدين إبراهيم عبيد بالسب والقذف والتشهير والمساس بذمتهم المالية في بيان نشرة على حسابة الشخصي.

وشملت بلاغات النقابة والزملاء حافظة مستندات تضمنت صور للبيان الصادر عن محيي عبيد على صفحته الذي اتهم فيه الزملاء بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض منافسيه.

طالبت النقابة المستشار نبيل صادق النائب العام بسرعة استدعاء محيي الدين إبراهيم عبيد نقيب الصيادلة لسماع أقواله في الاتهامات التي وجهها في حق الزملاء.