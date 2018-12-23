طبيب الأهلي يوضح موقف الثنائي المصاب

23 ديسمبر 2018 - 05:58 م

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن هشام محمد تعرض لإصابة بكدمة شديدة في الرأس، فيما تعرض إسلام محارب لشدٍ في “السمانة” بقدميه اليمنى واليسرى، وذلك خلال مشاركتهما في مباراة العودة أمام جيما التي أقيمت اليوم في إثيوبيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على جيما بهدفين دون مقابل. في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد برج العرب، فيما خسر الفريق بهدف في مباراة العودة، ليتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بمجموع لقائي الذهاب والعودة بنتيجة 2-1.