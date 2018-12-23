» رغم الهزيمة.. الزمالك يتأهل لدور الـ32 الثاني بالكونفدرالية

23 ديسمبر 2018 - 06:03 م

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى دور الـ 32 "الثانى" لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، على حساب القطن التشادى رغم الخسارة بهدفين دون رد، فى مباراة العودة بملعب إدريس محمد أويا بالعاصمة التشادية «إنجامينا»، ليصبح إجمالى نتيجة مباراتى الذهاب والعودة 7 / 2.

أحرز هدفى القطن التشادى أبانجا يوسف وأداد محمد فى الدقائق 87 و 91 من عمر المباراة .

ونجح الزمالك فى حسم نتيجة لقاء الذهاب بسباعية نظيفة بملعب بتروسبورت فى القاهرة ليسهل من مهمته فى لقاء العودة بتشاد والذى شهد تعرض الفريق الأبيض للعديد من الصعوبات أبرزها سوء أرضية الملعب الذى أدى لإصابة أكثر من لاعب خلال أحداث المباراة على رأسهم التونسى حمدى النقاز الذى غادر الملعب بعد 15 دقيقة فقط .

الشوط الأول

لم تختلف بداية المباراة عن لقاء الذهاب فى القاهرة حيث استحوذ لاعبو الزمالك على الكرة مع تراجع ملحوظ للاعبى القطن لكن وضح فى الوقت نفسه تأثر لاعبو الأبيض بسوء أرضية الملعب خلال التمريرات القصيرة .

كاد الزمالك يفتتح التسجيل فى الدقيقة 3 بعد وصول الكرة لإبراهيم حسن داخل منطقة الجزاء لكنها تعلو العارضة .

مع الدقيقة 4 يسقط لاعبان من الزمالك دفعة واحدة داخل المستطيل الأخضر هما إبراهيم حسن وفرجانى ساسى ووضح تأثر اللاعبان بسوء أرضية الملعب الذى تسبب فى سقوطهما بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبى القطن .

وتضيع فرصة هدف محقق للزمالك بالدقيقة 8 بعد وصول الكرة داخل منطقة جزاء القطن وحاول محمود علاء الانقضاض عليها بالرأس لكن يتدخل الحارس التشادى فى اللحظة الأخيرة .

ويغادر التونسى فرجانى ساسى الملعب بالدقيقة 9 بعد إصابته للمرة الثانية ليغادر لتلقى العلاج اللازم قبل دخوله مجددا ويستأنف اللقاء بشكل طبيعى .

ويظهر فريق القطن لأول مرة بمنطقة جزاء الزمالك بالدقيقة 12 بعد شن هجمة خطيرة لكن يشتتها الدفاع الأبيض .

وتستمر معاناة لاعبو الزمالك من سوء أرضية الملعب بسقوط الحارس عماد السيد على الأرض بالدقيقة 17 لمعاناته من إصابة ليتدخل الجهاز الطبى لمنحه العلاج اللازم .

ويجرى السويسرى كريستيان جروس تغييرًا اضطراريًا بالدقيقة 18 بنزول حازم إمام وخروج التونسى حمدى النقاز لمعاناة الأخير من الإصابة .

ويحاول لاعبو القطن استغلال تأثر تراجع أداء الزمالك بسبب سوء أرضية الملعب للسيطرة على مجريات اللعب لكن خبرات لاعبو الأبيض تمنع الفريق التشادى من الاستحواذ على الكرة .

وكاد كاسونجو يسجل هدف للزمالك بالدقيقة 29 بعد تلقيه تمريره بينية لكن يخرج الحارس التشادى من مرماه فى الوقت المناسب ويشتت الكرة.

ويشن القطن هجمة خطيرة بالدقيقة 34 بعد ركلة ركنية تحولت لعرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء انقض عليها أحد لاعبى بطل تشاد وسددها برأسه لكن الكرة تعلو عارضة الزمالك .

وتضيع فرصة هدف محقق من الزمالك بالدقيقة 40 بعد هجمة خطيرة بدأت بعرضية من عبد الله جمعة وصلت لإبراهيم حسن الذى سددها بقوة لكن يتصدى الدفاع التشادى فى اللحظة الأخيرة وينقذ الموقف ويحول الكرة لركلة ركنية.

وينقذ عماد السيد مرمى الزمالك من هدف مفاجئ بالدقيقة 43 بعد رأسية طويل المدى من لاعب القطن كادت تغالطت الحارس الأبيض وتسكن الشباك لولا إنقاذ الموقف فى اللحظة الأخيرة وتحويلها لركلة ركنية .

ويشكو محمود علاء من إصابة مع نهاية الشوط الأول ليبدأ بدلاء الأبيض فى إجراء عملية الإحماء تحسبا لعدم قدرة المدافع على استكمال اللقاء.

ويحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل من ضائع لكنها لا تشهد جديد لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بدون أهداف .

الشوط الثانى

وتأتى الخطورة الأولى بالشوط الثانى بالدقيقة 53 بعد تسديدة قوية من الكونغولى كاسونجو يتصدى لها حارس القطن بإتقان .

ويستحوذ لاعبو القطن على الكرة فى الشوط الثانى مع الاعتماد على الجبهة اليسرى للزمالك فى شن الهجمات لكن يتألق عبد الله جمعة فى التصدى للاعبون بطل تشاد بإتقان ويمنع الخطورة من الوصول لمرمى فريقه .

ويشن الزمالك هجمة خطيرة بالدقيقة 59 بعد تمريره خطيرة من إبراهيم حسن تجاه كهربا ويسددها الأخير لكن تمر الكرة بجوار القائم الأيمن للقطن .

ويجرى السويسرى جروس ثانى تغييرات الزمالك بالدقيقة 63 بنزول أحمد فتوح وخروج محمود كهربا .

وينقذ حارس القطن مرماه من هدف محقق بالدقيقة 66 بعد رأسية قوية من كاسونجو .

وتتعدد تسديدات لاعبو القطن تجاه مرمى الزمالك لكنها تفتقد للدقة لتكون بعيدة تماما عن المرمى الأبيض .

ويجرى جروس ثالث وآخر تغييرات الزمالك الدقيقة 75 بنزول عمر السعيد بدلا من التونسى فرجانى ساسى .

وتضيع فرصة هدف الفوز من الزمالك بالدقيقة 85 بعد انفراد عبد الله جمعة بمرمى القطن ولكن يتألق الحارس التشادى ويتصدى لتسديدة لاعب الأبيض بإتقان .

ويحرز فريق القطن التشادى هدف مفاجئ بالدقيقة 88 بعد هجمة من الجبهة اليمنى انتهت بعرضية خطيرة داخل منطقة جزاء الزمالك لتصل لأبانجا يوسف الذى يسددها بقوة لتسكن الشباك البيضاء .

ويضيف القطن التشادى الهدف الثانى بطريقة مفاجئة بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق أداد محمد ليتقدم بهدفان قبل لحظات من اطلاق صافرة النهاية .

ويحتسب الحكم 3 دقائق وقت بدل من ضائع لكنها لم تشهد جديد لينتهى اللقاء بخسارة الزمالك بهدفين ولكنه يتأهل رسميًا للدور المقبل بالكونفدرالية .