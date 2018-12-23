أبو شقة: «الوفد مع الناس» هى بداية عودة انطلاق الحزب

23 ديسمبر 2018 - 06:11 م



أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، أن مبادرة الوفد مع الناس تتم تحت رعايته شخصيًا، وقد أوكل بتنفيذها إلى اللجنة المشرفة على المبادرة.

وأضاف، فى بيان صادر اليوم أنه يتابع خطوات التنفيذ باستمرار لتذليل كافة العقبات التى تواجه اللجان التى تقوم بتنفيذ المبادرة على أرض الواقع بناء على الأفكار والمقترحات التى قدموها إلى اللجنة المشرفة على تنفيذ المبادرة.

وأشار رئيس حزب الوفد، إلى أن المبادرة ليست حكرا على أحد ومن يريد أن يعمل من لجان فى المحافظات فليعمل إلى أن تصل اليه فعالية مبادرة الوفد مع الناس.

ودعا "أبو شقة" جميع اللجان النوعية فى حزب الوفد بالتفاعل مع مبادرة الوفد مع الناس وتقديم رؤيتهم وأفكارهم لنجاح المبادرة.

وأردف قائلا: "أن مبادرة الوفد مع الناس هى بداية عودة انطلاق حزب الوفد وتفاعله مع مشاكل المواطنين فى الشارع المصرى".





