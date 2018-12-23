وزيرة الصحة : 21 مليون مواطن تم فحصهم منذ انطلاق "100 مليون صحة"

23 ديسمبر 2018 - 06:24 م



أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 8 ملايين و 266 الفًا و 708 مواطنين حتى ظهر اليوم الثالث والعشرين "للمرحلة الثانية" من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".



وأشارت وزيرة الصحة والسكان، الى أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى 21 مليون مواطن و 7 آلاف مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، وعلاجهم بالمجان تماماً.



ومن جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص 443 ألفًا و 726 طالبًا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الأحد، فى محافظات المرحلة الأولى التسع.



وأضاف "مجاهد" أن محافظة اسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا باجمالى تردد 98 الفًا و 403 طلاب، والبحيرة 90 الفًا و 203 طلاب، وأسيوط 74 الفًا و 895 طالبًا، والقليوبية 67 الفًا و 206 طلاب، موضحًا أن المسح بالمدارس بدأ يوم 1 ديسمبر 2018، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة فى إبريل 2019، حيث يتم تحويل الطلاب المصابين إلى وحدات صرف العلاج بالمجان.



وأوضح "مجاهد"، أن هناك 8 ملايين و 266 ألفًا و 708 مواطنين تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من "المبادرة الرئاسية" وذلك منذ إطلاق المبادرة و حتى ظهر اليوم، حيث تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوي الجمهورية باجمالى عدد مشاركين 3 مليون و 44 ألف ، تلتها المنوفية بـ مليون و 33 ألف مواطناً ثم سوهاج بـ مليون و 31 ألف و 404 مواطنين، ثم كفر الشيخ بـ 825 ألفًا و 578 مواطنًا، ثم بني سويف بـ 718 ألف مواطن.



وذكر "مجاهد" أن نسبة المشاركين بالمسح من الذكور وصلت الى 47 % والإناث 53% ، لافتاً الى أن نسبة الحالات الايجابية لم تتعد 4% من اجمالى عدد المفحوصين، منوهاً أنه خلال المبادرة الرئاسية تم مسح 262 الفًا و 534 مواطنًا في المشروعات القومية المنتشرة في محافظات المرحلتي الأولى والثانية.



كما تواصل غرفة عمليات المبادرة تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg ويتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، و جميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج.





