موعد قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية

23 ديسمبر 2018 - 06:25 م

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، موعد إجراء قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ومنافسات دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية.

واكتمل عقد الأندية المصرية المتأهلة فى البطولات الأفريقية بعد تأهل الأهلى والزمالك اليوم ، ومن قبلهما الإسماعيلى أمس إلى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا و البطولة الكونفدرالية ، منتظرين القرعة التى ستجرى يوم الجمعة المقبل 28 ديسمبر من الشهر الجاري لتحديد المجموعات.

وتأهل الأهلى لدور الـ16 لدورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على جيما جيفارا بطل أثيوبيا 2 / 1 فى مجموع اللقائين ، تأهل الإسماعيلى بعد الفوز على القطن الكاميرونى 3 / 2 بمجموع المباراتين فى دورى أبطال أفريقيا.

كما تأهل الزمالك بعد الفوز على القطن التشادى 7 / 2 بمجموع اللقائين إلى دور الـ32 مكرر بالبطولة الكونفدرالية، بينما ودع المصرى نفس البطولة بعد الهزيمة 2 / 0 بمجموع اللقائين أمام ساليتاس بطل بوركينا فاسو.

قرعة دورى الابطال والكونفدرالية، مقررا اقامتها بالقاهرة، على أن يتواجد مندوبا من كل ناد يمثل فريقه فى فعاليات القرعة.