"الملا" يرأس وفد مصر في اجتماعات أوبك

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ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وفد مصر المشارك في المؤتمر الوزاري الـ 101 لمجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول ( أوبك ) والذى عقد صباح اليوم في دولة الكويت برئاسة المهندس سهيل المزروعى وزير الطاقة في دولة الامارات العربية المتحدة وبمشاركة وزراء البترول والطاقة وممثلى دول المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والعراق والجزائر وقطر وأمين عام المنظمة عباس النقى .
وصرح الملا، أن المؤتمر يمثل أهمية كبيرة فى تفعيل أوجه التعاون بين الدول العربية في صناعة البترول والغاز على أساس المنفعة المتبادلة بما يعزز التكامل العربى في هذه الصناعة الحيوية وتحقيق المصالح المشتركة ، كما يمثل فرصة للتشاور وتبادل الآراء بشأن تطورات أسواق البترول العالمية واسعاره .
وأضاف الملا، أنه عقد مباحثات ثنائية مع وزراء البترول والعرب المشاركين في المؤتمر الوزاري تم خلالها بحث الفرص المتاحة لتعزيز أوجه التعاون بين مصر والدول العربية في مجالات البترول والغاز في ظل النمو الذى تشهده الأنشطة البترولية في مصر في السنوات الأخيرة وإهتمام الدول العربية بتعزيز الشراكة مع مصر في مشروعات بترولية وغازية تحقق الاستفادة الاقتصادية للطرفين .
وأشار الملا، إلى أنه تم على هامش الاجتماع الوزاري التشاور وتبادل الآراء بشأن التطورات المستمرة والتقلبات التي تشهدها أسواق واسعار البترول العالمية وطبيعة تأثيراتها على قطاع البترول والغاز في الدول العربية .
هذا وقد استقبل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الوزراء العرب المشاركين بالمؤتمر.
وناقش الوزراء العرب المشاركون بالمؤتمر الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت المصادقة على محضر الاجتماع المائة لمجلس وزراء المنظمة والذى عقد على مستوى المندوبين في دولة الكويت في أبريل الماضى وكذلك اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2019، كما تم الاطلاع على تقارير الأمانة العامة للمنظمة حول الأوضاع البترولية العالمية وبشأن وقائع مؤتمر الطاقة العربى الحادى عشر والذى عقد بالمغرب في أكتوبر الماضى وكذلك تقرير الأمانة العامة للمنظمة حول 8 دراسات فنية واقتصادية حول مجال البترول والطاقة تم اجرائها خلال عام 2018، بالإضافة إلى الاطلاع على مجهودات متابعة شئون البيئة وتغير المناخ ومن أهمها توصيات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ ، فضلاً عن متابعة سير العمل في بنك المعلومات وإجراءات تطويره واستعراض الفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة خلال النصف الثانى من العام الحالي والتقرير السنوي لأنشطة الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة خلال عام 2017 والنصف الأول من عام 2018 وسبل دعم التعاون بين هذه الشركات .



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