دراسة حديثة: ما تأكله يؤثر بصورة مباشرة على طريقة تفكيرك

23 ديسمبر 2018 - 06:30 م

"أنت ما تأكله"، قول مأثور قديمة، أثبت العلم مؤخرًا أنه دقيق بنسبة 100%، حيث يؤثر ما يأكله الفرد بصورة مباشرة على ما يفكر به وما يرسم به حياته .

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرا حول دراسة جديدة أعدها باحثون في جامعة "إينوي" الأمريكية، تكشف أن ما يتناوله الشخص يؤثر بصورة واضحة على ما يفكر به .

وأوضحت الدراسة، أنه مثلاً إذا ما تناول الشخص أطعمة صحية بها فيتامينات ب وأوميجا 3، فهذا يؤثر على وضوح الوظائف الإدراكية الخاصة به وينشط من عمل الدماغ بصورة كبيرة .

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، آرون باربي، إن النظام الغذائي الذي يتبعه الشخص مرتبط بصورة كبيرة بما يطلق عليه "شيخوخة المخ الصحية ".

وتابع "في السابق كنا نعتقد أن صحة الدماغ مجرد اختبار معرفي، لكن بفحص الدماغ مباشرة باستخدام التصوير الدماغي عالي الدقة، اكتشفنا أن ما يتناوله الشخص يؤثر على مهام دماغه المعرفية ".

وأوضحت الدراسة، أن مستويات الدم التي تعكف على تشغيل المؤشرات الحيوية الرئيسية للدماغ تتأثر بنوعية الطعام المتناول، سواء أكان الطعام به أوميغا 3 أو أوميغا 6 الدهنية، أو الليكوبين (الموجود بصورة أكبر في الطماطم والبطيخ)، أو الفولات (الموجودة في الخضروات الورقية)، أو الكاروتينات (الموجودة في الخضروات الحمراء والصفراء والبرتقالية)، أو فيتامين ب12، أو فيتامين د، وتختلف مستوى نشاط الشبكة الدماغية بمستوى تلك العناصر في الطعام.