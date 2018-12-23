"سعفان" يتفقد مواقع العمل والإنتاج ببني سويف

23 ديسمبر 2018 - 06:33 م



قام وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، بزيارة محافظة بني سويف، في إطار جولاته الميدانية لمواقع العمل والانتاج والالتقاء بالعمال ، وكان المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف ، قد استقبل الوزير ، بمقر ديوان عام المحافظة ،وذلك في إطارة زيارته للمحافظة.

وقال "سعفان" : إن الملتقى الأول للسلامة والصحة المهنية تنظمه المديرية بالتعاون مع جامعة بني سويف، تحت عنوان "صحتك وسلامتك تهمنا" على مدار يومين ، وذلك في إطار جهود الوزارة لنشر مفهوم "السلامة والصحة المهنية" لحماية العنصر البشري من مخاطر بيئة العمل وحماية العنصر المادي المتمثل في المنشآت والآلات.

وأكد الوزير حرصه على زيارة منطقة الصناعات بالمحافظة وتفقد مصنع أنجل ييست إيجبت لصناعة الخميرة الجافة ومشتقاتها للوقوف على أوضاع العمال ومدى توفير بيئة عمل لائقة واستقرار علاقات العمل بين طرفي الانتاج، حضر الاستقبال عرفان علي شافعي مدير المديرية وقيادات المحافظة.





