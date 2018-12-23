الزمالك يكشف حجم إصابة «النقاز»

23 ديسمبر 2018 - 06:34 م

تعرض التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإصابة قوية، خلال مواجهة فريق القطن التشادي مساء اليوم في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية.

وكشف الجهاز الطبي بالزمالك عن حجم إصابة حمدي النقاز بشد فى العضلة الخلفية حيث تم استبداله من ملعب اللقاء لعدم تفاقم حجم الإصابة.

وفضل الجهاز الفني للزمالك راحة النقاز مع وضع الثلج على موضع الإصابة فور خروخه من الملعب وأصبح اللاعب في حالة جيدة.

وخسر الزمالك بهدفين مقابل لاشى اليوم أمام القطن التشادي ، إلا أنه نجح في التأهل بعد الفوز في مباراة الذهاب 7-0.