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غدا محاكمة 32 متهمًا بـ"خلية الميكروباص"

قضايا وحوادث

تجديد حبس 5 متهمين بخلية "ميكروباص حلوان"
ارشيفية

شيماء السيد

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تأجيل

الجنايات

ميكروباص حلوان

تنظر غدا الاثنين محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة،  محاكمة 32 متهما قاموا بعمليات ارهابية وقتلوا عمدا ضباط ورجال شرطةمن وحدة مرور المنيب والجيزة وضابط و8 امناء شرطة من قسم شرطة حلوان  وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار  وسكرتارية ايمن القاضي.

وكانت  النيابة قد احالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى في 6 أبريل 2016


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