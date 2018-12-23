حرس الحدود يهزم الإنتاج الحربي 1/2

23 ديسمبر 2018 - 07:24 م

حقق فريق حرس الحدود فوزًا هامًا على الإنتاج الحربى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب المكس، ضمن منافسات الجولة الـ18 للدورى العام.

تقدم النيجيرى ايدو موسيس بالهدف الأول للحدود فى الدقيقة 38 من عمر اللقاء من عرضية متقنة من الجانب الأيمن قابلها اللاعب فى المرمى مباشرة معلنا عن هدف السبق للفريق العسكرى .

وفى الشوط الثانى أضاف أحمد الشيخ الهدف الثانى للحدود فى الدقيقة 82 ، قبل أن يحرز محمود حمادة الهدف الشرفى للإنتاج الحربى ، ليرتفع رصيد أبناء طارق العشرى إلى 21 نقطة ويقفز للمركز الثامن ، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند 26 نقطة ومازال فى المركز الخامس للدورى .

وقد سيطر لاعبو حرس الحدود على مجريات اللقاء من بدايته حتى دانت لهم السيطرة فى منطقة وسط الملعب وأضاع لاعبوه العديد من الفرص حتى نجح موسيس فى إحراز هدف التقدم .

وفى الشوط الثانى شن لاعبو الإنتاج الحربى العديد من الفرص عن طريق محمد مسعد واحمد شديد قناوى ومحمود حمادة إلا أن لاعبو الحدود قاموا بصناعة العديد من الهجمات المرتدة ونجحوا فى الدقيقة 82 من إحراز الهدف الثانى ، ثم عاد محمود حمادة ليحرز الهدف الوحيد للإنتاج الحربى ، وفى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع يقف الحظ حائلا امام العجلات الحربية بعدما اصطدمت رأسية وليام كروكيه بالعارضة لينهى بعدها حكم اللقاء صافرة النهاية معلنا عن فوز الحدود على الإنتاج الحربى .