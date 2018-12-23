البنك الزراعي يضخ 605 ملايين جنيه ضمن مبادرة "المركزي"

23 ديسمبر 2018 - 07:27 م



ضح البنك الزراعي المصري تمويلات بقيمة 605 ملايين جنيه، ضمن مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدد 1314 عميلاً حتى نهاية أكتوبر الماضى.

وقال السيد القصير، رئيس البنك، إن مصرفه وقع العديد من الاتفاقيات مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، آخرها فى أكتوبر الماضى بقيمة 50 مليون جنيه لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة، وخاصة المشروعات الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تشكل حوالى 75% من إجمالى محفظة البنك الائتمانية .





