الجيش السوداني يؤكد دعمه لـ"البشير"

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السودان

البشير

الجيش السوداني

أكد الجيش السوداني، اليوم الأحد، "التفافه حول قيادته وحرصه على مكتسبات الشعب"، ورئيس الجمهورية عمر البشير هو القائد الأعلى للجيش ويحمل رتبة مشير.

وشدد الجيش في بيان، "حرصه على مكتسبات الشعب وأمن وسلامة المواطن في دمه وعرضه وماله".

وأكد أنه "يعمل ضمن منظومة أمنية واحدة ومتجانسة" تشمل القوات المسلحة، والشرطة، والدعم السريع، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وأوضح أن قيادات الجيش تلقت خلال اجتماعها الدوري بوزارة الدفاع، الأحد "تنويراً شاملاً حول الأحداث الجارية في البلاد"، دون تفصيل.

ومنذ الأربعاء، تشهد عدة مدن في السودان مظاهرات احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية، وأسفرت حتى اليوم عن مقتل 8 أشخاص بحسب السلطات، فيما قالت المعارضة إن عدد القتلى بلغ 22 شخصًا. 


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