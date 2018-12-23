ترامب: ناقشت مع أردوغان انسحاب قواتنا من سوريا

23 ديسمبر 2018 - 07:35 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أنه بحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مكافحة داعش والانسحاب المنسق للقوات الأمريكية من سوريا.

وكتب ترامب، في تغريدة عبر صفحته بموقع "تويتر": "أجريت اتصالًا مثمرًا مع الرئيس التركي تباحثنا خلاله بشأن مكافحة تنظيم داعش، والانسحاب المنسق بشكل عال والبطئ للقوات الأمريكية من سوريا"، موضحًا أنه بحث كذلك التبادل التجاري بين البلدين بشكل موسع.

وأعلن دونالد ترامب، الأربعاء، رسميًا، بدء انسحاب قوات بلاده من سوريا، دون تحديد جدول زمني، وأكد مرارا، أنّ القرار يأتي "بعد أن تم القضاء على تنظيم داعش في سوريا بشكل كبير".