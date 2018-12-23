المؤبد لسيدة والإعدام لعشيقها.. اشتركا في قتل الزوج

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قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني، ووليد مهدي وسكرتارية خالد إسماعيل، الأحد، بالسجن المؤبد لزوجة والإعدام لعشيقها والمؤبد لأخر لإدانتهم في القضية رقم 3348 لسنة 2018 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان والمقيدة برقم 888 لسنة 2018 كلي جنوب الشرقية بقتل زوجها.

تعود أحداث القضية ليناير الماضي عندما تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، السابق، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بشأن ما ورد من بلاغًا لقسم شرطة ثان العاشر من رمضان من «ولاء. أ. ع» 19 سنة ربة منزل ومقيمة عمارة 149 بالحي الثاني بالعاشر من رمضان بأنه أثناء سيرها برفقة زوجها «حمادة. ع. ر» 29 سنة عامل بشركة أدوية ومقيم بذات الناحية ويعمل بالمجاورة 60 بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان تعرضا لهجوم من قبل شخصان اعتديا عليهما بالضرب وقاما بسرقة مصوغاتها ولاذوا بالفرار.

وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، والعميد ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن العام والعميد محمد هلال رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر وضابط إدارة البحث بقسم ثان العاشر من رمضان وتوصلت تحريات المباحث الحنائية إلى أن الزوجة على علاقة عاطفية بـ«محمد. ع. ع» 25 سنة مكوجي ومقيم بمركز مطاي بالمنيا دفعتهما تلك العلاقة إلى التخلص من الزوج واستعانا بأحد أصدقاء العشيق ويدعى «كريم. م. ع» 19 سنة كهربائي ومقيم مطاي بالمنيا، حيث قاموا باستدراج المجني عليه إلى أحد الأماكن النائية الغير أهله بالسكان وأشغلته المتهمة الأولى «الزوجة» بالنظر إلى النادي الرياضي الكائن بتلك المنطقة والخالي من الأشخاص، حيث حضر الثاني والثالث وباغتوه بصفعه على وجنته وضربه بقدمه فطرح أرضا فأوسعوه ضربا بالحجارة وعصا برأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وقاموا بدفنه بالرمال واستولوا على هاتفه المحمول ومبلغ مالي. تم ضبط المتهمين وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.


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