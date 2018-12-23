9.4 مليار جنيه إيرادات "القلعة" خلال 9 أشهر

23 ديسمبر 2018 - 07:37 م



أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية، تحقيقها إيرادات مجمعة خلال أول تسعة أشهر من عام 2018 بلغت 9.4 مليار جنيه تقريبًا بزيادة سنوية 46%، بينما بلغت الإيرادات خلال الربع الثالث 3.28 مليار جنيه بنمو سنوي نسبته 40%.

وأشارت في بيان إلى نمو الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 70% لتبلغ 943 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة.

ونتج عن ذلك تسجيل صافي أرباح بقيمة 426.6 مليون جنيه مقابل صافي خسائر قدرها 3.47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

أكد الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن نتائج الربع الثالث من عام 2018 تعكس الأداء التشغيلي القوي لشركة القلعة ونجاحها في مواصلة التقدم المحقق منذ بداية العام.

وتتوقع الشركة تسجيل أرباحًا إضافية خلال الأشهر القادمة مع خروج أفريكا ريل وايز من تحت سيطرة شركة القلعة سواء بالبيع أو التصفية.

