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"تويتر" تطرح ميزة جديدة لتنظيم التغريدات حسب الأهمية والوقت

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أعلن موقع التدوينات الشهير "تويتر" إضافة ميزة جديدة تمكّن المستخدمين من عرض التغريدات بترتيب زمني عكسي، وهي الطريقة الأصلية التي عمل بها تويتر ، كما يمكن للأعضاء التبديل للاستمرار في عرض "أعلى مشاركات" أولًا.
و أضاف أن هذه الخاصية جديدة عن طريق "زر" جديد في واجهة التطبيق، تتيح لمستخدميها سهولة التنقل بين التغريدات بحسب الوقت، أي تظهر لك التغريدات الأحدث أولاً، أو بحسب الأهمية لتظهر لك التغريدات المهمة في الأعلى.
ووفقا لما ذكره موقع "عالم التقنية"، قالت "تويتر": "إن هذه الطريقة هي الأنسب، حيث أن المستخدم إذا دخل التطبيق لمتابعة أخبار عاجلة أو حدث معين، ويريد قراءة أحدث التغريدات أولا بأول، فيمكنه وضع خيار التغريدات الحديثة أولاً".
وفي الأوقات العادية يستطيع المستخدم اختيار طريقة عرض التغريدات بحسب الأهمية، لتظهر التغريدات الأهم في الأعلى وفقًا للخوارزميات التي يستخدمها.


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