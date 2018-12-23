» منزل مدافع باريس سان جيرمان يتعرض للسرقة

23 ديسمبر 2018 - 07:53 م

كشفت وكالة فرانس برس، عن تعرض منزل تياجو سيلفا، مدافع فريق باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي، للسرقة مساء السبت أثناء مشاركته مع فريقه باريس سان جرمان في مباراة ضد نانت ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة.

وأوضح المصدر أن قيمة المسروقات تقدر بمئات الآلاف من اليورو، وأن الأجهزة المختصة لاسيما الشرطة القضائية، تتولى التحقيق بالحادث.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الرياضية أن قيمة المسروقات "تقدر بمليون يورو"، مشيرة الى أنه تم الإبلاغ عن تعرض منزل قلب الدفاع البالغ 34 عاما للسرقة قرابة الساعة الثانية فجر الأحد، بعد مشاركته بفوز فريقه على ضيفه نانت 1-صفر في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري.

وأوضحت أن اللص أو اللصوص "دخلوا عبر السقف" الى منزل قائد الفريق في الدائرة السادسة عشرة الراقية في العاصمة الفرنسية، مشيرة الى أن المنزل يقع في حي يقطنه العديد من الشخصيات".

وعلى رغم أن النادي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية اعتمد إجراءات أمنية وأجهزة حماية في منازل لاعبيه، إلا أنها المرة الثانية خلال أقل من شهر يتعرض منزل أحدهم للسرقة.

وتعرض منزل المهاجم الكاميروني للفريق إريك ماكسيم تشوبو-موتينج لسرقة محتويات تقدر قيمتها بـ600 ألف يورو، أثناء مشاركته في مباراة فريقه ضد ليفربول الإنجليزي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا في 28 نوفمبر، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة الشهر الماضي.