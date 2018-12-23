رئيس الأركان يلتقى وزير البحرية الأمريكى

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محمد فريد

التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ريتشارد سبنسر، وزير البحرية الأمريكى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

وتناول اللقاء عدداً من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء تعزيز مختلف جوانب علاقات التعاون العسكرى، خاصة فى مجالات التدريبات البحرية المشتركة ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

وأكد الفريق محمد فريد،  عمق علاقات التعاون العسكرى التى تجمع القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

كما أشاد وزير البحرية الأمريكى بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين والتى تؤسس لمزيد من التعاون المشترك فى العديد من المجالات.


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