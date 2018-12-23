23 ديسمبر 2018 - 08:05 م



إعلان محافظة بورسعيد خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة



أعلن المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن محافظة بورسعيد خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بالمحافظة، وذلك خلال احتفالات محافظة بورسعيد، اليوم، بعيدها القومي، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والنائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب.



وقال المهندس خالد صديق: تم افتتاح مشروع النورس الجديدة، وهو تجمع سكني يضم 44 عمارة بها 880 وحدة سكنية كاملة الخدمات والمرافق، ومدرسة بها 28 فصلاً، ومسجداً، ووحدة صحية، وسوقاً تجارية، بإجمالي تكلفة 295 مليون جنيه.



وأضاف المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية: بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها بالمحافظة ضمن مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية تقارب المليار جنيه، موضحاً أنه بالإضافة للمشروعات السابقة التى تم تسليمها بالمحافظة، هناك أيضاً مشروع المرحلة الثالثة لزرزارة والذي يضم 26 عمارة سكنية بها 624 وحدة سكنية بإجمالي تكلفة حوالي 90 مليون جنيه.





