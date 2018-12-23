الإعدام لعامل اغتصب نجلته وقتلها

23 ديسمبر 2018 - 08:54 م

قضت محكمة جنايات الزقازيق اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد مهدي وسكرتارية خالد إسماعيل، بإحالة أواق عامل متهم بقتل نجلته بعد التعدي عليها جنسيا لفضيلة المفتي، وحددت المحكمة جلسة الدور الثاني من شهر يناير للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية الأسبق، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقيه بلاغاً من العميد محمد هلال رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان بشأن بلاغ من المدعو «شريف. ط. م» 33 سنة عامل بمصنع شاي العروسة بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بالعمل ورد له اتصال تليفوني من جيرانه يفيد وفاة نجلته «بسملة» 9 سنوات بالمنزل .

انتقل على الفور مأمور ورئيس مباحث القسم وبالفحص والمعاينة تبين أن الطفلة المتوفاة مسجاة على ظهرها أمام دورة المياه، وبمناظرتها تبين أنها ترتدى ملابس منزلية ووجود جرح طعني بالبطن وسحجه بالوجه بجوار الأنف وآخرى باليد اليسرى، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود أي بعثره بمحتوياتها .

ووجه مدير أمن الشرقية، حينها على الفور بتشكيل فريق بحث بمتابعته شخصياً ورئاسة مدير إدارة البحث الجنائى تنسيقاً مع رئيس فرع الأمن العام ضم ضباط فرع بحث العاشر ومباحث قسم ثان العاشر لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبها، أسفرت جهود فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة والد الطفله المبلغ، وبمواجهته قرر أنه عقب إنفصاله عن والدة الطفلين المدعوة «هند. ع. أ»، 25 سنة، تزوج من أخرى وتدعى «فاطمة. الـ. م»، 34 سنة ربة منزل ومقيمه بني شبل بمركز الزقازيق وأن زوجته ضاقت بالحياة مع أبنائه وغادرت المنزل أمس متوجهه لمنزل أهلها بالزقازيق، وأضاف أنه يمر بظروف مالية سيئة فقرر التخلص من نجلته والتخلي عن نجله الأخر، وعقب تناول وجبة السحور دخل إلى حجرة نجلته أثناء نومها وقام بطعنها بسكين مطبخ، وللتأكد من موتها قام بخنقها ببنطال خاص بشقيقها، وتبين أنه قام بالتعدي جنسيا على نجلته وقرر التخلص منها خشية إفتضاح أمره.

تم ضبط السكين المستخدم في ارتكاب الواقعة وتم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم وتم إخطار النيابة العامة التي قررت إحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.