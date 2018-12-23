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المغرب ينفي منعه دخول طائرة تقل مشجعي فريق جزائري

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تعرض طائرة جزائرية لحادث على متنها 64 شخصًا
تعرض طائرة جزائرية لحادث على متنها 64 شخصًا

المصريون ووكالات

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نفى المغرب، منعه دخول طائرة جزائرية، الأحد، كانت تقل مشجعي فريق رياضي جزائري إلى أراضيه.جاء ذلك في بيان للسفارة المغربية لدى الجزائر، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وقالت السفارة إنها "تنفي رفض دخول الطائرة التابعة للخطوط الجزائرية التي كانت تقل مناصري فريق شبيبة الساورة لكرة القدم إلى مدينة طنجة".
ويأتي هذا البيان عقب نشر فريق شبيبة السوارة لكرة القدم على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" تدوينة قال فيها إن "الخارجية المغربية رفضت دخول الطائرة التي كانت تقل مناصرينا إلى طنجة".
فيما ذكر بيان سفارة الرباط أن "وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية لا علاقة لها بالموضوع".
وأشار أن "سلطات الطيران المدني في المملكة منحت الترخيص المطلوب للشركة الجوية الجزائرية لنقل أنصار شبيبة الساورة إلى طنجة، وهي الطائرة التي كانت تقل 148 مشجعا جزائريا".
وفي وقت سابق اليوم، واجه الفريق الجزائري نادي اتحاد طنجة المغربي، في إطار مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية. وانتهت المباراة بفوز فريق اتحاد طنجة، بهدف واحد، إلا أنه لم يتمكن من الصعود إلى الدور الموالي من المنافسات لخسارته في الذهاب بهدفين دون رد. 

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