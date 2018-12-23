السفارة السعودية بالخرطوم تحذر رعاياها في السودان

23 ديسمبر 2018 - 10:30 م

حذرت السفارة السعودية في الخرطوم، الأحد، رعاياها من التواجد بمناطق الاحتجاجات والاحتكاك بالمتظاهرين السودانيين.



وقالت السفارة في تغريدة على "تويتر" إنها "تآمل من مواطنيها الزائرين والمقيمين بجمهورية السودان تجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات أو الاحتكاك بالمتظاهرين".



ونشرت السفارة أرقاماً للهواتف وطلبت من رعاياها التواصل معها في الحالات الطارئة.



وفي وقت سابق الأحد، استدعت وزارة الخارجية السودانية، سفير الكويت لدى البلاد بسام مبارك القبندي على خلفية طلب سفارته من مواطني بلاده عدم زيارة السودان ودعوة الكويتيين المتواجدين هناك للمغادرة.

