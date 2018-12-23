نتنياهو: سنواصل التصدي للوجود الإيراني بسوريا

23 ديسمبر 2018 - 10:40 م

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن إسرائيل "ستواصل التصدي للوجود الإيراني في سوريا".



وحسب الموقع الإكتروني لصحيفة "معاريف" فإن نتنياهو يسعى إلى تبديد قلق الإسرائيليين بعد إعلان سحب القوات الأميركية من سوريا.



وقال نتنياهو اليوم، لدى بدء الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء "قرار سحب ألفي جندي أمريكي من سوريا لن يغير سياستنا الثابتة"، وفق الصحيفة.



وأضاف "سنستمر في العمل ضد محاولة إيران ترسيخ وجود عسكري في سوريا وإذا دعت الحاجة سنوسع حتى أنشطتنا هناك".



وأوضح نتنياهو أن "التعاون مع الولايات المتحدة مستمر على أكمل وجه، وفي شتى المجالات - الحقل الميداني، ومجال الاستخبارات، والعديد من المجالات الأمنية الأخرى".



والأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحبا كاملا للقوات الأمريكية من سوريا معتبرا أن هدف "هزيمة" تنظيم الدولة الإسلامية قد تحقق.

