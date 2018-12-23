العاهل السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين

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تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.
ووفقا لوزارة الخارجية السعودية، أعرب ملك البحرين خلال الاتصال عن بالغ تعازيه ومواساته في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود «داعيا الله أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته».
وعبر الملك سلمان «عن شكره وتقديره لجلالة ملك مملكة البحرين على تعازيه ومشاعره الأخوية، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه».

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