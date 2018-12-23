» إلغاء 4 فئات من السيارات في قانون المرور الجديد

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أكد اللواء يحيي الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قانون المرور الجديد به 96 مادة حديثة، لافتًا إلى أن القانون تضمن إلغاء عدد من السيارات الموجودة في الوقت الحالي، والبرلمان وافق على هذه المادة التى تتعلق بإلغاء تراخيص بعض المركبات.
وأوضح "الكدواني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن القانون يتضمن إلغاء تراخيص سيارات الأجرة والتاكسي التي مر عليها 20 عامًا، إلى جانب سيارات الأجرة التي مر على شرائها 5 سنوات ولم يتم ترخيصها، وإلغاء استخدام المقطورات بالنسبة لسيارات النقل، واستبدالها بالسيارة المكونة من قطعة واحدة التى تشكل أمان للاستخدام على الطرق السريعة، وسيكون هناك صندوق يتبع وزير المالية له شخصية اعتبارية وموازنة خاصة، لتمويل أصحاب هذه السيارات لشراء سيارات بديلة.
وأضاف "الكدواني"، ردًا على تخوف بعض سائقي التاكسي والأجرة، أنه لن يكون هناك إعدام للسيارات وإنما لن يتم السماح بترخيصها، ويتم التصرف فيها بالبيع أو كيفما يشاءوا، مشددًا على أن القانون حتى الآن مازال في مجال الفحص والمناقشة وتم مناقشة ما يقرب من نصف مواد القانون، وسيتم العمل على وضع جميع الضمانات اللازمة لصالح المواطن، لخروج قانون يتناسب مع المرحلة.



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