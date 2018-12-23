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فواتير الكهرباء

"الكهرباء" تكشف حقيقة إلغاء شرائح الاستهلاك

أحمد موسى

"موسى": هذا الأمر أخطر تحدي يواجه مستقبل مصر

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عاهل الأردن يكشف معلومة هامة عن الغاز المصري

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البرلمان يعلن الغضب ويهدد بتعليق الجلسات العامة

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"الكهرباء" تكشف حقيقة إلغاء شرائح الاستهلاك

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فواتير الكهرباء
فواتير الكهرباء

المصريون ـ متابعات

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نفى الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، حقيقة رفع أسعار الكهرباء، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تحريك في أسعار الكهرباء حاليًا، ولن يتم رفع أسعار الكهرباء حتى 1 يوليو 2019.
وأوضح "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء يعلن كل القرارات بمصادقية في مؤتمرات صحفية قبل تطبيقها.
وأضاف "حمزة" أن خطة هيكلة الأسعار تهدف لتلبية احتياجات مصر من المتطلبات الكهربائية، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع الدعم من على كاهل الدولة بشكل كامل في عام 2020- 2021.


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