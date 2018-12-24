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مساعد وزير الداخلية الأسبق:

"الداخلية تبحث عن كلاب أهل النار وتقضي عليهم"

الحياة السياسية

اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق
اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق

المصريون ـ متابعات

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أكد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن أجهزتنا الأمنية «صاحية» للخلايا الإرهابية التي ترغب في إفساد فرحة أخواتنا الأقباط.
وأوضح «نور الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، مع سعيد حساسين، أن وزارة الداخلية الآن أصبحت في موضع قوة وتبحث عن كلاب أهل النار وتقضي عليهم.
وأضاف أن «الأمن والأمان الذي يعيشه الشعب المصري يرجع ليقظة ضباط وزارة الداخلية، الجميع يعمل في تناغم فلو جاءت معلومة من سيناء لأسيوط الضباط والأسود جاهزين للتحرك في أي مكان بالجمهورية».

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