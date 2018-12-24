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لبنانيون يتظاهرون بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية

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«السترات الصفراء» تصل لبنان.. والجيش يتدخل
«السترات الصفراء» تصل لبنان.. والجيش يتدخل

المصريون ووكالات

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نظم عدة مئات من اللبنانيين احتجاجا بالعاصمة بيروت أمس الأحد، على الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وقام بعض المتظاهرين بسد شوارع رئيسية لفترة وجيزة.
واحتشد معظم المتظاهرين قرب مقر الحكومة، وكان بعضهم يرتدي سترات صفراء في محاكاة لاحتجاجات ”السترات الصفراء“ التي شهدتها فرنسا في الأسابيع القليلة الماضية.
وشملت المطالب توفير رعاية طبية مجانية وخفض أسعار الغذاء وتقليص الضرائب.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن بعض المحتجين خرجوا في وقت لاحق إلى شوارع بيروت، وأشعلوا النيران في صناديق قمامة على طريق رئيسي حيث وقع شجار بين المتظاهرين وجنود حاولوا فتح الطريق.
ودعا بيان للجيش إلى ”التظاهر السلمي وعدم التعدي على الأملاك العامة والخاصة“.
ولم يتفق الساسة اللبنانيون حتى الآن على حكومة وحدة وطنية جديدة بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على الانتخابات العامة.
وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري قال يوم الجمعة الماضية، إنه يأمل في الانتهاء من تشكيل الحكومة في وقت لاحق من ذلك اليوم، لكن مسؤولين كبارا قالوا أول أمس السبت، إن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن حكومة وحدة وطنية تعرضت لعقبات جديدة مما تسبب في تأجيل تشكيلها.
ولبنان، الذي يعاني من تراكم الديون وركود الاقتصاد، في حاجة ماسة إلى حكومة يمكنها الشروع في إصلاحات اقتصادية متوقفة منذ فترة طويلة لوضع الدين العام على مسار مستدام.
ويقول البنك الدولي إن أحدث بيانات رسمية متاحة تشير إلى أن ثلث السكان تقريبا يعانون من الفقر.

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