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إحالة مدرس "شبراخيت" للمحاكمة بتهمة هتك عرض الطالبات

قضايا وحوادث

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أرشيفية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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شبراخيت

هتك عرض طالبات

قررت النيابة الإدارية إحالة مدرس أول بإحدى المدارس الثانوية الفنية بشبراخيت إلى المحاكمة بتهمة التحرش وهتك عرض عدد من الطالبات.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بشأن ما تضمنته مذكرة مدير إحدى المدارس الثانوية الفنية بشبراخيت ضد المتهم حيال قيامه بانتهاكات جنسية في حق عدد من طالبات المدرسة.

وقد باشرت نيابة إيتاي البارود تحقيقاتها في القضية رقم 435 لسنة 2018 بمعرفة الأستاذ محمد سعيد أبو عمر، رئيس النيابة تحت إشراف السيد الأستاذ المستشار سمير الشباسي مدير النيابة.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم المذكور بالاعتداء الجنسي على عدد من الطالبات بتعمده ملامستهن جسدياً والتحرش جنسياً بعدد من طالبات الصف الأول الثانوي والتلفظ بعبارات تخدش حيائهن وتوجيه عبارات و تلميحات ذات مدلول جنسي واصفاً أجساد الطالبات، وتكرار سؤالهن حول مشاهدتهن مقاطع إباحية على هواتفهن المحمولة، ومحاولته اصطحاب إحدى الطالبات داخل دورة المياه المخصصة للرجال، ومحاولته احتجاز طالبه أخرى داخل ورشة الزخرفة بالمدرسة وإغلاق الباب عليهما من الداخل إلا إن صراخ الطالبة واستنجادها بزميلاتها أجبره على تركها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم قد اعتاد الضغط على الطالبات بما له من سلطة عليهن لكي يستجبن له ولأفعاله الإجرامية معهن وتهديده الدائم لهن بالتلويح بالتلاعب في الدرجات الخاصة بمادته وفقاً لاستجابتهن للمتهم.

كما كشفت التحقيقات قيامه بإتلاف الهاتف المحمول الخاص بإحدى الطالبات متعمداً على خلفية عدم موافقة الطالبة على ممارسته الإجرامية في هذا الصدد.

وبناءً على ما تقدم وحيال ما ثبت في حق المتهم المذكور من جرمٍ وسلوك منحرف لا يستقيم وقدسية وظيفته ورسالتها السامية فقد انتهت النيابة لقرارها المتقدم بإحالته للمحاكمة العاجلة.


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