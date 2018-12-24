الأهلي يضم صفقة جديدة غير متوقعة .. من هو؟

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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الصفقات

الاهلى

أنهى النادي الأهلي مفاوضاته مع فريق المصرية للاتصالات لضم "إسماعيل الليثي" - الذي يلعب بفريق وسط مواليد 2000 - مقابل 2 مليون جنيه.

وقال مصدر بنادي الاتصالات إن الأهلي كثف مفاوضاته في الأيام الماضية وتم التوصل في نهاية الأمر الي الاتفاق علي الامور المادية "حسب موقع يلا كورة".

وشدد المصدر علي أن إدارة نادي المصرية للاتصالات ستعقد مؤتمر صحفي خلال أيام للكشف عن توقيع الليثي للأهلي ونفس الأمر ليوسف علي لاعب الفريق المنتظر ان ينضم لصفوف الزمالك. بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يخضع الليثي للكشف الطبي أحد يومي الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع الجاري.

وتم التوصل لاتفاق بين إدارة الأهلي والاتصالات، بأن يحصل الأخير على 2 مليون جنيه بالإضافة لـ 20 % كنسبة من إعادة بيع اللاعب.


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