حساسين لـ الإرهابيين: "بتاخدوا على قفاكم كل يوم"

أكد النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، أن قطاع الأمن الوطني قام برصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية ورجال القوات المسلحة والشرطة بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش.

وأضاف "حساسين"، خلال تقديمه برنامج "انفراد"، على قناة "الرافدين بلس"، أنه بمداهمة تلك البؤرة حدث اشتباك بإطلاق النيران مع العناصر الإرهابية لبضع ساعات والذي أسفر عن مقتل 14 من العناصر الإرهابية .

وتابع: "الأمن الوطني كل يوم يرصد ضربات جديدة لجماعات الشر، وكل يوم يدوهم على قفاهم، الكلاب دي كان معاها كمية كبيرة من العبوات الناسفة والأسلحة"، موجهًا حديثة للإرهابيين: "ثق تماما من ده، يا تعيش معانا في وسطنا زينا زيك لاما تتكل على الله، ليه تقتل ناس وضباط، ما انتوا بتبقوا زي الكلاب مرمين، ليه تدمر بيتك وأسرتك وأهلك".

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