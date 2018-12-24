استقرار سعر صرف الدولار بالبنوك

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دولار

بنوك

سعر سرف

استقر سعر صرف الدولار، فى التعاملات الصباحية بمعظم البنوك، حيث بلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وفى بنك قناة السويس 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 17.89 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.89 جنيه، وللشراء و17.96 جنيه للبيع، بينما سجلت العملة الخضراء في بنك مصر 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.


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