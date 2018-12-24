  • الإثنين 24 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:12 م
بحث متقدم
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

"الغضبان" يزف خبرًا سارًا لأهالي بورسعيد

الرئيس السيسي

السيسى يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة

لوكربي

إيران المسئولة عن طائرة "لوكربى".. وليس القذافى

الإعلامية ريهام سعيد

متصلة تحرج ريهام سعيد على الهواء

زوكريبرج

"زوكربيرج" الخاسر الأكبر.. 511 مليار دولار خسارة لأغنياء العالم

من الحدث

ختام فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك "العقبة 4"

الحكومة تفقد السيطرة على أنفلونزا الطيور

موعد تطبيق قانون حظر تداول الطيور الحية

مستشار مرسي للسودانيين: تعلموا الدرس.. وبلاش ثورة

مستشار مرسي للسودانيين: تعلموا الدرس.. وبلاش ثورة

ممثل تركي شهير: أردوغان سينتهي أمره بالشنق أو السم

ممثل تركي شهير: أردوغان سينتهى أمره بالشنق أو السم

دولار

استقرار سعر صرف الدولار بالبنوك

مقتل وإصابة 7 أطفال فى انفجار قنبلة بجنوب السودان

عرب وعالم

انفجار قنبلة صوت بالقرب من ”النيابة العسكرية” بأسوان دون إصابات
انفجار قنبلة صوت بالقرب من ”النيابة العسكرية” بأسوان دون إصابات

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

6 قتلى وعشرات الجرحى في تدافع بملهى ليلى

#

غارة أمريكية تقتل قياديًا بارزًا في طالبان

#

الصين تكشف عن سبب انفجار مدينة "تشانغجياكو"

#

مصرع سيدة وإصابة زوجها في انفجار أسطوانة غاز

أفاد راديو تمازج السوداني، اليوم الإثنين، بمقتل طفلين وإصابة 5 آخرين إثر انفجار قنبلة في مقاطعة دوك بانيانق في ولاية جونقلي بجنوب السودان.

ونقل الراديو السوداني عن محافظ مقاطعة دوك بانيانق، جونقلي قوال جواج، توضيحه، أن عددا من الأطفال كانوا يرعون الأبقار في بيام "كاتشونق" الخميس الماضي، وعثروا على قنبلة وبدأوا يلعبون بها، الأمر الذي أدى إلى الانفجار.

وكشف "جواج" عن أن الانفجار أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "إحياء ديني" أم "ثأر طبقي"؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» عودة بعثة الأهلي من إثيوبيا بعد الخسارة أمام جيما
» الاحتلال يحتجز وزير الزراعة الفلسطينى شرق رام الله
» فنان شهير يسخر من فستان رانيا يوسف بشكل لاذع
» فنانة شهيرة تقوم بعمل "بلوك" لخطيبها.. لماذا؟
» إحالة مدرس "شبراخيت" للمحاكمة بتهمة هتك عرض الطالبات
» ممثلة شهيرة: المرة الجاية هوريكم صورة بطني
» نعم هذا حدث بالفعل .. ولادة 3 توائم بينهما 15 سنة
» تعرف على النهاية السوداء لمغتصب ابنته بالشرقية
» إلغاء 4 فئات من السيارات في قانون المرور الجديد
» لأول مرة منذ 10 سنوات..«السيسي» يجتمع بـ«الهيئات القضائية»
» "التموين" توضح معلومة هامة بشأن البطاقات الجديدة

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • عصر

    02:45 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين