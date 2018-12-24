ممثل تركي شهير: أردوغان سينتهى أمره بالشنق أو السم

24 ديسمبر 2018 - 09:32 ص

قالت وسائل إعلام تركية إن الممثل التركي الشهير متين آكبينار، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطالبًا بضرورة التخلص منه إما بالشنق أو القتل عن طريق السم.

وكان الممثل الشهير قد ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي قائلاً: "إن ما يقوم به وما يفعله، أردوغان في تركيا ليس ديمقراطية أردوغان سنزيحه بالحكم إما بالحبل أو السم".

وعقب تصريحان الفنان صرح أردوغان: لقد أصبحوا يهددونني علنًا، لكن لن أسكت على ذلك.. بيننا المحاكم القضائية".

وبعد ساعات، من رد أردوغان على تهديد الممثل الشهير فتح المدعي العام تحقيقًا، بحق الممثل الشهير متين آكبينار، المحسوب على حزب المعارضة، وذلك لتهديده رئيس الجمهورية بالقتل.

من جانبه قال المحلل السياسي التركي محمد جانبكلي إن وتيرة الانتقادات ضد أردوغان تسارعت خلال هذا الشهر، وجاءت أفعال المعارضة، في صورة تهديدات وليس انتقادات سياسية ، والتي طالبت بتصفية أردوغان.

وأضاف على حسابه في "تويتر": صحفي معارض شهير، لديه متابعين بالملايين، يدعو الناس للتظاهر لقلب حكومة أردوغان، كما أن زعيم المعارضة دعا لمظاهرات ضد الحكومة.

وأضاف: وفي النهاية ممثل شهير يهدد أردوغان علنًا بالشنق أو التسميم علنًا، كما أن ممثلاً آخر شهيرًا يتحدث بشكل مسيء عن أردوغان.. "ولازالوا يطالبون بحرية أكثر".

كما أشار إلى أوزتورك النائب فى أحد أحزاب المعارضة، والذي طالب بتحويل الأذان للغة التركية، وبعد أن قام عليه الشعب التركي، حملة أصبح منبوذًا، فقام حزبه بطرده.