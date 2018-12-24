» عودة بعثة الأهلي من إثيوبيا بعد الخسارة أمام جيما

24 ديسمبر 2018 - 09:49 ص

تعود بعثة النادى الأهلى، لمطار القاهرة صباح اليوم قادمة من إثيوبيا، بعد مواجهة جيما الإثيوبي فى إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحصل اللاعبون على راحة من التدريبات اليوم خوفا من الإجهاد، على أن يستأنف تدريباته غدًا الثلاثاء استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر إقامتها يوم 29 ديسمبر الجاري فى بطولة الدوري العام.

كان الأهلى قد خسر أمام جيما بهدف دون رد فى لقاء الإياب، ولكنه يتأهل بعد الفوز فى مباراة الذهاب 2 / 0.