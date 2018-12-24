مستشار مرسي للسودانيين: تعلموا الدرس.. وبلاش ثورة

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السودان

الثورة

البشير

الوعي.

مستشار مرسي

في تطور غريب طالب أحمد عبد العزيز المستشار الإعلامي للرئيس الأسبق محمد مرسي بعدم الثورة على الرئيس السوداني عمر البشير، مؤكدًا أن كلامه في هذا الأمر سيغضب الكثير.

وقال في منشور له على صفحته الرسمية في "فيس بوك": "(أحداث السودان) بتعبير محايد، أو (انتفاضة السودان) بتعبير موضوعي، أو (ثورة السودان) كما يتمناها البعض.. موضوع شائك وحساس، منوهًا بأن كلامي في هذا الموضوع سيثير غضب البعض، وربما الكثير.. لكن الرائد لا يكذب أهله، بحسب قوله.

وتساءل مستشار مرسي قائلاً: ألم تتعثر الثورة في مصر وسوريا واليمن وليبيا؛ لأسباب لم تعد خافية على أحد، والسودان ليس استثناءً، ألم تقدم الثورة تنازلات في تونس (وصفها البعض بالردة والكفر)، فما الذي ينتظره البعض في السودان الشقيق؟

وتابع: ألم نتعلم الدرس بعد ست سنوات.. ألم نتعلم أن افتقار الشعب إلى الوعي يعني أنه لا يمكنه المحافظة على أي مكسب يحققه.. ألم نتعلم أن حرق المراحل هو حرق للحاضر وتأخير للمستقبل؟!

وتساءل أيضًا: ألم نتعلم أن لكل بلد خصوصيته؟ وأن التجارب لا تستنسخ إلا بشروط موضوعية، وتعديلات جوهرية تحترم خصوصية البلد الناقل للتجربة.. هل ننادي بإسقاط النظام، ثم نبدأ النفخ في (قربة الوعي) التي لم يستقر فيها شيء حتى الآن؟

وطالب الشعب السودان الشقيق بأن يتصرف بصورة (مختلفة) تنجز مطالبه وتحقق أمانيه، وعن ماهية هذه الصورة؟ أجاب قائلا: "الشعب السوداني أدرى".

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