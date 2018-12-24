"زوكربيرج" الخاسر الأكبر.. 511 مليار دولار خسارة لأغنياء العالم

24 ديسمبر 2018 - 10:18 ص

بالرغم من المكاسب التي حققها أغنياء العالم في بداية العام الجاري، لكن قدرت الخسائر التي تكبدوها خلال عام 2018، بـ511 مليار دولار.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية، فإن المكاسب قد تحققت نتيجة تعاقب عمليات البيع الجماعية التي شهدها السوق مؤخرًا، والتوترات التي تشهدها التجارة العالمية.

وقدرت الخسائر بمليارات الدولارات التي تعرضت لها 500 شخصية، تم تصنيفهم بالأغنى في العالم، حسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات حول العالم.

وتعتبر هذه الخسائر بمثابة تحول حاد في إجمالي ثروات أغنياء العالم، والتي بلغت في بداية العام الجاري 5.6 تريليون دولار، ووصلت في نهاية العام إلى 4.7 تريليون دولار، لتمثل بذلك ثاني أكبر انخفاض سنوي منذ تدشين مؤشر بلومبرج عام 2012.

ولم ينج مؤسس شركة «أمازون» للتجارة الإلكترونية، جيف بيزوس، والذي سجل أكبر أرباحًا خلال النصف الأول من عام 2018، من الخسارة، فبعد أن وصلت ثروته إلى 168 مليار دولار في سبتمبر الماضي، تعرض لخسائر قدرت بـ53 مليار دولار، لتبلغ ثروته في نهاية العام الجاري 115 مليار دولار.

واعتبر مؤسس «فيس بوك»، مارك زوكربيرج، أسوأ حالًا من جيف بيزوس حيث سجل أكبر خسائر منذ شهر يناير الماضي، ففي الوقت الذي تنتقل فيه شركته من أزمة إلى أخرى، تعرض مارك لخسائر كبيرة هذا العام، وصلت إلى 23 مليار دولار.

وأرجعت كاتي نيكسون مديرة الاستثمار بمؤسسة «Northen Trust Wealth Management »، سبب هذه الخسائر إلى ارتفاع قلق المستثمرين، في الآونة الأخيرة بشكل كبير وغير مسبوق، قائلة: "نحن لا نتوقع بالضرورة حدوث ركود اقتصادي، لكن يجب أن نضع في الاعتبار خلال الفترة المقبلة تأثير ما يحدث على النمو العالمي".