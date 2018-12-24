  • الإثنين 24 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:11 م
بحث متقدم
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

"الغضبان" يزف خبرًا سارًا لأهالي بورسعيد

الرئيس السيسي

السيسى يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة

لوكربي

إيران المسئولة عن طائرة "لوكربى".. وليس القذافى

الإعلامية ريهام سعيد

متصلة تحرج ريهام سعيد على الهواء

زوكريبرج

"زوكربيرج" الخاسر الأكبر.. 511 مليار دولار خسارة لأغنياء العالم

من الحدث

ختام فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك "العقبة 4"

الحكومة تفقد السيطرة على أنفلونزا الطيور

موعد تطبيق قانون حظر تداول الطيور الحية

مستشار مرسي للسودانيين: تعلموا الدرس.. وبلاش ثورة

مستشار مرسي للسودانيين: تعلموا الدرس.. وبلاش ثورة

ممثل تركي شهير: أردوغان سينتهي أمره بالشنق أو السم

ممثل تركي شهير: أردوغان سينتهى أمره بالشنق أو السم

دولار

استقرار سعر صرف الدولار بالبنوك

في عام 2018

"زوكربيرج" الخاسر الأكبر.. 511 مليار دولار خسارة لأغنياء العالم

مال وأعمال

زوكريبرج
زوكريبرج

عبد القادر وحيد ووكالات

أخبار متعلقة
#

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن "الفيسبوك"

#

1.6 مليار دولار.. سحب الجائزة الأكبر في تاريخ اليانصيب

#

«فيسبوك» يخسر مليارًا و600 مليون دولار بسبب اختراق أمس

#

كأس العالم ينعش الاقتصاد الروسي بـ13.5 مليار دولار

أمازون

مارك زوكربيرج

الأرباح

أغنياء العالم

الخاسر

بالرغم من المكاسب التي حققها أغنياء العالم في بداية العام الجاري، لكن قدرت الخسائر التي تكبدوها خلال عام 2018، بـ511 مليار دولار.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية، فإن المكاسب قد تحققت نتيجة تعاقب عمليات البيع الجماعية التي شهدها السوق مؤخرًا، والتوترات التي تشهدها التجارة العالمية.

وقدرت الخسائر بمليارات الدولارات التي تعرضت لها  500 شخصية، تم تصنيفهم بالأغنى في العالم، حسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات حول العالم.

وتعتبر هذه الخسائر بمثابة تحول حاد في إجمالي ثروات أغنياء العالم، والتي بلغت في بداية العام الجاري 5.6 تريليون دولار، ووصلت في نهاية العام إلى 4.7 تريليون دولار، لتمثل بذلك ثاني أكبر انخفاض سنوي منذ تدشين مؤشر بلومبرج عام 2012.

ولم ينج مؤسس شركة «أمازون» للتجارة الإلكترونية، جيف بيزوس، والذي سجل أكبر أرباحًا خلال النصف الأول من عام 2018، من الخسارة، فبعد أن وصلت ثروته إلى 168 مليار دولار في سبتمبر الماضي، تعرض لخسائر قدرت بـ53 مليار دولار، لتبلغ ثروته في نهاية العام الجاري 115 مليار دولار.

واعتبر مؤسس «فيس بوك»، مارك زوكربيرج، أسوأ حالًا من جيف بيزوس حيث سجل أكبر خسائر منذ شهر يناير الماضي، ففي الوقت الذي تنتقل فيه شركته من أزمة إلى أخرى، تعرض مارك لخسائر كبيرة هذا العام، وصلت إلى 23 مليار دولار.

وأرجعت كاتي نيكسون مديرة الاستثمار بمؤسسة «Northen Trust Wealth Management »، سبب هذه الخسائر إلى ارتفاع قلق المستثمرين، في الآونة الأخيرة بشكل كبير وغير مسبوق، قائلة: "نحن لا نتوقع بالضرورة حدوث ركود اقتصادي، لكن يجب أن نضع في الاعتبار خلال الفترة المقبلة تأثير ما يحدث على النمو العالمي".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "إحياء ديني" أم "ثأر طبقي"؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» عودة بعثة الأهلي من إثيوبيا بعد الخسارة أمام جيما
» الاحتلال يحتجز وزير الزراعة الفلسطينى شرق رام الله
» فنان شهير يسخر من فستان رانيا يوسف بشكل لاذع
» فنانة شهيرة تقوم بعمل "بلوك" لخطيبها.. لماذا؟
» إحالة مدرس "شبراخيت" للمحاكمة بتهمة هتك عرض الطالبات
» ممثلة شهيرة: المرة الجاية هوريكم صورة بطني
» نعم هذا حدث بالفعل .. ولادة 3 توائم بينهما 15 سنة
» تعرف على النهاية السوداء لمغتصب ابنته بالشرقية
» إلغاء 4 فئات من السيارات في قانون المرور الجديد
» لأول مرة منذ 10 سنوات..«السيسي» يجتمع بـ«الهيئات القضائية»
» "التموين" توضح معلومة هامة بشأن البطاقات الجديدة

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • عصر

    02:45 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين