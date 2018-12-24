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"الونش" جاهز لقيادة دفاع الزمالك أمام بتروجت

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حمدى الونش لاعب الزمالك
حمدى الونش لاعب الزمالك

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افريقيا

بطولة

الونش

محمود حمدي

اقترب المدافع محمود حمدي "الونش"، مدافع نادي الزمالك من العودة لخط دفاع الفريق الأبيض خلال المباراة المقبلة أمام بتروجت ضمن منافسات الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها الجمعة المقبل على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة. 

مشاركة "حمدي" تأتي بعدما استبعد من رحلة السفر إلى تشاد حتى يشارك بشكل أساسى فى المباراة المقبلة أمام الفريق البترولى خاصة فى ظل غياب محمود علاء عن المشاركة مع الأبيض أمام بتروجت للإيقاف.

من ناحية أخرى يغلق الجهاز الفني بقيادة السويسري "جروس" ملف بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد العودة إلى القاهرة عقب الانتهاء من مواجهة القطن التشادى فى إياب دور الـ32 بالبطولة الأفريقية

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