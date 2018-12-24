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مصرع 7 أشخاص بتفجير في أفغانستان

عرب وعالم

تفجير أفغانستان
تفجير أفغانستان

وكالات- الدويني فولي

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قتل سبعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة تحت سيارة في منطقة داه- ياك في ولاية غازني وسط أفغانستان.

وقالت وكالة Pajhwok في تغريدة نشرتها على صفحتها في تويتر، إن 7 مدنيين قتلوا في تفجير لغم بولاية غازني على جانب الطريق، استهدف سيارتهم.

ولم تعلن بعد أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم، ولكن وكالة Pajhwok نقلت عن مسئولين محليين أن حركة طالبان الإرهابية تقف وراء الهجوم.

وعلى مدى عدة سنوات، تشن الجماعات الإرهابية وخاصة طالبان وداعش هجماتها ضد مواقع الجيش والشرطة وتستهدف المؤسسات الرسمية والاجتماعية في أفغانستان، ما ينجم عنه سقوط قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين.


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