اكتشاف علاج يقضي على الإيدز نهائيًا

24 ديسمبر 2018 - 11:18 ص

اكتشف علماء معهد "Pasteur" في باريس، علاجًا ينهي فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، ونجحوا في تدمير الخلايا المصابة بالفيروس.

ونشرت المجلة الطبية "Cell Metabolism " نتائج الدراسة التي تكشف توصل العلماء لطريقة فعالة تقضي على الخلايا المصابة، وجاء فيها أنه بفضل مثبطات النشاط الأيضي، تمكن العلماء من تدمير هذه الخلايا المصابة، الأمر الذي يفتح إمكانية تطوير مسارات جديدة نحو العلاج.

ويسعى العلماء؛ لتقييم مثبطات التمثيل الغذائي في الجسم، ومن الناحية النظرية، إذا كان مستوى النشاط الفيروسي منخفضًا، فإن تدمير الخلية التي يختبئ فيها فيروس نقص المناعة المكتسبة، ويستمد الطاقة منها، يمكن أن يمنعه من الانتشار في الجسم وربما يقضي عليه تمامًا.