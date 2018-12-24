استعدادات مكثفة للقوات المسلحة والداخلية لتأمين عيد الميلاد

24 ديسمبر 2018 - 11:46 ص

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كل الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الاحتفالات برأس السنة وعيد الميلاد المجيد بكل محافظات الجمهورية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أتمت فيه الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية استعداداتها للانتشار والمعاونة فى تأمين المواطنين فى محيط دور العبادة والمنشآت الحيوية وإعطاء التلقين الكامل لجميع العناصر المشاركة حول كيفية التعامل مع المواقف المختلفة التى قد تعكر صفو الاحتفالات.

واستعدت عناصر من القوات الخاصة بالعديد من المجموعات القتالية لمعاونة التشكيلات التعبوية فى تأمين الاحتفالات ، كذلك وحدات التدخل السريع والتى تعمل كاحتياطات قريبة لدعم عناصر التأمين فى التصدى للعدائيات المختلفة، كما تشارك عناصر الشرطة العسكرية عناصر الشرطة المدنية فى تنظيم العديد من الدوريات المتحركة ونقاط التأمين الثابتة.

وأكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على ضرورة قيام القادة على كل المستويات بالتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لتأمين الاحتفالات والتصدي لكل التهديدات والتصرف فى المواقف الطارئة بالتعاون مع قوات الشرطة .

فضلاً عن قيام عناصر من القوات المسلحة بتعزيز إجراءات التأمين للمنشآت المهمة والأهداف الحيوية بالدولة بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية، واتخاذ كل إجراءات اليقظة لتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس ومنع محاولات التسلل والتهريب على كل الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.







