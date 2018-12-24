مروان محسن: الأهلي حقق المطلوب من مباراة "جيما"

24 ديسمبر 2018 - 12:00 م

عبر مروان محسن لاعب النادي الأهلي، عن سعادته بتأهل الفريق إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي عقبة فريق «جيما الإثيوبي» بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأوضح أن الأهلي حقق المطلوب بالتأهل إلى دور المجموعات رغم الخسارة في لقاء العودة بهدف دون مقابل، لافتًا إلى أن الفريق خاض المباراة في ظروف صعبة؛ نتيجة للضغط والإرهاق الشديد، إلى جانب الغيابات وحالة أرضية ملعب أديس أبابا الذي استضاف المباراة، وتأثير ارتفاع سطح البحر على أداء اللاعبين ومردودهم البدني.

وأضاف مروان أن المنافسة بين اللاعبين في خط الهجوم تخدم مصلحة الأهلي بشكل عام، وكل لاعب يقدم أفضل ما لديه للتواجد في حسابات الجهاز الفني، ويسعى لإثبات نفسه، خاصة بعد تولي مارتين لاسارتي المهام الفنية للفريق، مؤكدا أن الأهلي يملك حلولا هجومية كثيرة، وأن إهدار الفرص يرجع إلى غياب التوفيق فقط.

ووجه اللاعب الشكر للجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة خافيير أجيري على الإشادة المستمرة بقدراته، وتعهد بأن يستمر في القتال؛ من أجل الظهور بأفضل مستوى ليكون عند حسن الجميع.