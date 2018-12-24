فحص طبى لـ"محارب" بالأهلى لتحديد حجم إصابته

24 ديسمبر 2018 - 12:03 م

يخضع اللاعب إسلام محارب لاعب بالنادي الأهلي، لفحص طبي غدًا الثلاثاء بعدما اشتكى من شد في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة جيما أبا جيفار الإثيوبي أمس الأحد بإياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الجهاز الطبي إجراء فحص للاعب؛ لتحديد برنامجه التأهيل والعلاج الطبيعي الذي سيخضع له؛ من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية وتجهيزه للمباريات المقبلة.

وكان الأهلي قد تخطى فريق «جيما»، وتأهل إلى دور المجموعات بالبطولة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.