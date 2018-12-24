"درويش": استاد القاهرة سيكون جاهزا لاستضافة بطولة الأمم

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أكد اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، أن الشركة المسئولة على صيانة أرضية الملعب واجهت أزمات ومشاكل كبيرة في الفترة الماضية وهذا تسبب في تأجيل افتتاح الاستاد في شكله الجديد.

وقال درويش: "سنقوم بزراعة بذور أرضية الاستاد مطلع شهر يناير المقبل".

وأضاف: "حدث خطأ من قبل وكيل الهيئة العربية للتصنيع في بداية أعمال الصيانة ترتب عليه هدم الأعمال وإعادتها من بدايتها مرة أخرى، على الرغم من أنه يتمتع بسمعة جيدة وخبرته واسعة في هذا المجال".

وأكمل: "الوكيل تحمل التكلفة الجديدة لأعمال الصيانة لأنه خطأه، بجانب أن هناك غرامات كبيرة سوف يتحملها بسبب تأخير الانتهاء من صيانة الاستاد في الموعد المحدد".

وواصل: "كاميرات الإستاد والبوابات على خير ما يرام ولا تحتاج إلى أعمال صيانة، ونحن في انتظار الكراسي الجديدة للاستاد".

واختتم: "الأستاذ سيكون جاهزًا لاستضافة مباريات أمم إفريقيا بإذن الله دون أي أزمات".

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